Maltempo Francia, tornado colpisce Ermont, vicino Parigi: gravi danni, gru crolla su un edificio | VIDEO

Paura nel pomeriggio di odierno a Ermont, nel dipartimento del Val-d’Oise, dove un tornado ha colpito la cittadina poco prima delle 17:45, provocando gravi danni e forti disagi. Il vortice, formatosi improvvisamente nel settore nord-occidentale dell’Île-de-France, ha attraversato una zona densamente abitata lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e mettere in sicurezza le aree colpite. Il tornado ha provocato danni significativi ad abitazioni, infrastrutture e edifici pubblici. Tra i luoghi più colpiti figura l’istituto medico-educativo Clos Fleuri, dove una gru si è schiantata sulla struttura, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. L’area è stata evacuata e transennata per motivi di sicurezza, mentre squadre di tecnici e soccorritori stanno verificando la stabilità degli edifici danneggiati e la presenza di eventuali feriti.

Al momento non risultano vittime, ma la situazione resta in costante monitoraggio. Le autorità raccomandano prudenza e invitano i residenti a evitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate. Le strade principali di Ermont risultano parzialmente chiuse per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei detriti.

Condizioni meteorologiche e cause del tornado

Le condizioni atmosferiche sull’Île-de-France erano favorevoli alla formazione di celle temporalesche intense, alimentate da aria umida e instabile in risalita dal Sud-Ovest. Questo mix ha generato una supercella temporalesca con caratteristiche rotanti, in grado di produrre un tornado localizzato ma molto violento. Raffiche di vento, grandine e piogge torrenziali hanno accompagnato il passaggio del fronte temporalesco, causando ulteriori danni anche nei comuni limitrofi.

Negli ultimi anni la Francia ha registrato un aumento della frequenza di episodi tornadici, in particolare nei mesi autunnali. Sebbene si tratti ancora di fenomeni rari rispetto ad altre regioni del mondo, la loro intensità crescente è motivo di attenzione per meteorologi e autorità civili.

Un fenomeno raro ma non isolato

Le immagini diffuse sui social network mostrano tetti scoperchiati, alberi sradicati e detriti sparsi lungo le strade, testimoniando la potenza del vortice che ha colpito un’area densamente popolata a pochi chilometri da Parigi.