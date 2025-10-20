Meteo Francia, piogge torrenziali sulle Cévennes e neve abbondante sulle Alpi: settimana di forte maltempo | VIDEO

Inizio settimana all’insegna del maltempo diffuso in Francia. Nella notte tra domenica e lunedì le piogge hanno interessato le Cévennes già prima del passaggio del fronte atlantico sull’ovest del Paese. Con lo spostamento del fronte a tarda notte, le correnti umide mediterranee hanno esteso i fenomeni alle pianure, alla valle del Rodano e fino alla Provenza. Nel pomeriggio odierno le precipitazioni restano intense a est del Rodano. Sulle Alpi nevica intensamente in alta montagna. In Savoia il Col du Galibier è stato chiuso al traffico per neve e scarsa visibilità. Immagini da Valloire a 2550 m mostrano un paesaggio già invernale.

Accumuli pluviometrici nelle ultime 24 ore

Ardèche – Croix-Millet: 100 mm

– Croix-Millet: Drôme – Donzère: 96 mm

– Donzère: Ardèche – Vals-les-Bains: 92 mm

– Vals-les-Bains: Vaucluse – Orange: 86 mm • pendici del Mont Ventoux: fino a 123 mm

Martedì: piogge forti al Centro-Sud della Francia

Le piogge continueranno a interessare la metà meridionale del Paese, risparmiando per questa volta molte aree mediterranee. Attese precipitazioni persistenti sulle propaggini occidentali del Massiccio Centrale.

Mercoledì: nuova perturbazione dall’Atlantico

Una nuova perturbazione raggiungerà in serata la costa atlantica martedì e si estenderà al resto della Francia mercoledì, con piogge sostenute dall’Aquitania fino alla costa orientale, localmente intense sui versanti esposti ai venti occidentali.

Giovedì: depressione sul Nord e vento molto forte

Si monitora la formazione di una depressione sul Nord della Francia che guiderà la successiva perturbazione. Giornata molto instabile su tutto il Paese, con piogge intense a tratti e venti che potranno superare i 100 km/h anche nelle aree interne.