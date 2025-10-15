Maltempo Honduras, forti piogge causano vittime e danni alle abitazioni | VIDEO

Maltempo Honduras, le forti piogge hanno colpito complessivamente circa 11mila persone in tutto il Paese

Maltempo Honduras, forti piogge causano allagamenti nella capitale Tegucigalpa

Il bilancio delle vittime causate dalle intense piogge che hanno colpito l’Honduras negli ultimi giorni, nel quadro di un maltempo che ha riguardato vaste aree di America centrale e Messico, è salito a 12 persone, secondo i dati diffusi dal Sistema nazionale di gestione dei rischi e delle emergenze (Copeco). Le precipitazioni, attribuite alla combinazione di una saccatura in superficie e un sistema di bassa pressione, hanno colpito complessivamente circa 11mila persone in tutto il Paese. La Copeco ha segnalato danni diffusi a infrastrutture e abitazioni.

A causa del rischio idrogeologico, che ha portato all’innalzamento dei fiumi, l’allerta rossa – che comporta l’evacuazione immediata delle zone a rischio – è stata estesa dai dipartimenti meridionali ad alcune aree a più alta densità abitativa, comprese le città di Tegucigalpa e Comayaguela. In via precauzionale, le autorità hanno disposto la sospensione delle lezioni in presenza nei centri educativi delle zone più a rischio, esortando la popolazione a non attraversare guadi o corsi d’acqua ingrossati e a seguire rigorosamente le indicazioni di sicurezza.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO