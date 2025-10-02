Maltempo in aumento: aliscafi a singhiozzo per Ischia e Procida

Il deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche delle ultime ore sta influenzando la regolarità dei servizi di collegamento marittimi per le isole di Ischia e Procida. A risentirne sono i mezzi veloci in arrivo e partenza per le due isole. Già dalla tarda mattinata, infatti, le compagnie di navigazione hanno sospeso alcune corse programmate da Molo Beverello a causa del mare mosso. Adesso sono state annunciate numerose sospensioni dei collegamenti previsti per il pomeriggio e la serata per i collegamenti degli aliscafi diretti ai porti di Marina Grande, Ischia Porto e Forio.

Consigliabile quindi per chi deve viaggiare in queste ore consultare preventivamente siti internet e call center delle compagnie per avere informazioni aggiornate sulle corse assicurate.

