Maltempo in Bulgaria: sale a quattro il bilancio delle vittime, tra cui un poliziotto e una donna russa

In Bulgaria è salito a quattro morti, tra i quali un poliziotto e una donna russa, il bilancio della violenta ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni il Paese con piogge torrenziali, nubifragi e venti fortissimi, unitamente a un drastico calo delle temperature. Tutte le vittime si sono registrate a Elenite, località di villeggiatura non lontano da Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero. Sui monti nella zona centrale del Paese è caduta la prima neve.

La situazione

Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi, con allagamenti di vaste zone anche abitate. Il maltempo ha imperversato anche in altri Paesi dei Balcani, in particolare Serbia, Romania e Montenegro. In alcune località del sud della Serbia è stato decretato lo stato di emergenza a causa delle abbondanti nevicate che hanno isolato diversi villaggi, dove si stanno recando squadre di soccorso per mettere al sicuro in particolare anziani e malati.