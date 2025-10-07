Maltempo India, frana travolge autobus nell’Himachal Pradesh: almeno 15 morti

Almeno 15 persone sono morte in una frana, provocata dalle piogge torrenziali, che ha travolto un autobus nello stato dell’Himachal Pradesh, nel nord dell’India. L’incidente è avvenuto a Bilaspur, a circa 100 chilometri da Shimla, la capitale dello stato himalayano. “Finora sono stati confermati quindici decessi“, ha dichiarato il governo locale in un comunicato, aggiungendo che “tre bambini sono stati tratti in salvo e sono attualmente ricoverati in ospedale”. I soccorritori e gli abitanti del villaggio sul luogo dell’incidente stanno ancora scavando per cercare sopravvissuti sotto rocce e cumuli di terra.

Inondazioni improvvise e frane hanno già causato decine di vittime in India durante la stagione dei monsoni. Le piogge monsoniche, che in genere durano da giugno a settembre, sono vitali per l’economia agricola della regione, ma spesso causano morte e distruzione su larga scala, in particolare negli stati himalayani ecologicamente fragili.

Le piogge torrenziali della scorsa settimana hanno anche provocato frane e inondazioni a Darjeeling, nel nord-est dell’India, distruggendo circa il 5% delle famose piantagioni di tè della regione. Le inondazioni hanno spazzato via numerose strade, distrutto più di 500 case e ucciso almeno 36 persone nella regione.