Maltempo, la Tempesta di Halloween si abbatte al Sud: Sicilia sott’acqua, i forti temporali risalgono la Calabria | LIVE

La Tempesta di Halloween manda letteralmente la Sicilia sott’acqua. Piove a dirotto e senza sosta da ieri sera in tutta l’isola, con accumuli pluviometrici impressionanti nel siracusano e nel trapanese, nelle due estremità meridionali della Sicilia. Sono caduti 225mm di pioggia a Priolo, 171mm a Solarino, 145mm a Campobello di Mazara, 134mm a Cozzo su Cola, 107mm a Melilli, 103mm a Floridia, 86mm a Albareseda, 82mm a Modione a Santa Teresa, 66mm a Menfi, 61mm a Butera, 57mm a Sciacca e a Gela, 55mm ad Agrigento, 52mm a Palazzolo Acreide, 39mm a Siracusa, 38mm ad Augusta, 29mm a Pachino, 27mm a Pantelleria. Disagi per frane e allagamenti in tutto il Sud/Est dell’isola, anche se per fortuna adesso è tornato a splendere il sole dopo i nubifragi della notte tra Ragusa, Siracusa e Catania.

Il maltempo imperversa con piogge intense e temporali, e ha interessato tutta la Regione: non c’è un solo angolo della Sicilia dove non abbia piovuto nelle ultime ore:

Piove a dirotto anche in Calabria, dove oggi le scuole sono chiuse in molti comuni per l’allerta meteo. L’ondata di maltempo, infatti, non è finita ma solo iniziata e nelle prossime ore i forti temporali che si sono abbattuti in Sicilia, risaliranno con grande veemenza la Calabria jonica.

