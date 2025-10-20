Maltempo Liguria, piove nelle classi: chiuso l’Istituto Ruffini-Aicardi a Sanremo

La scuola che ospita l’istituto a indirizzo tecnico turistico e socio sanitario Ruffini-Aicardi, di Valle Armea a Sanremo, è stata chiusa questa mattina a causa di infiltrazioni dal tetto dell’edificio. Gli oltre duecento alunni sono stati così rimandati a casa e la speranza del Comune e di poter riaprire già domani, sicurezza e pulizia delle aule permettendo. “Ci sono state infiltrazioni – spiega il vicesindaco di Sanremo e assessore Fulvio Fellegara – che interessano una vasta porzione di edificio, dove probabilmente non è stata ancora stesa l’impermeabilizzazione del tetto e piove dentro la scuola“. Per questioni di sicurezza, dovute alla presenza di cavi elettrici è stato deciso di chiudere l’istituto.

Verso le 7.30 è scattato il sopralluogo del Comune con una delegazione composta, oltre che da Fellegara, anche da tecnici e agenti della Polizia municipale. “Abbiamo incaricato la ditta di intervenire e di sanare la situazione – conclude il vicesindaco – ci auguriamo di potere aprire già domani“. Resta, comunque, l’incertezza perché se continuasse a piovere la riapertura delle lezioni potrebbe essere posticipata.

