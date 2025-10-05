Maltempo Marche, 100 interventi dei Vigili del Fuoco per forte vento

Sono un centinaio gli interventi effettuati finora dai Vigili del Fuoco per il forte vento che in queste ore sta interessando la regione Marche, dove le raffiche hanno raggiunto i 70km/h sulla costa. Le richieste di intervento riguardano principalmente alberi o rami caduti sulla sede stradale e su alcune autovetture, oltre a grondaie e tendoni divelti. La provincia di Macerata risulta la più colpita con 30 interventi, seguita da Fermo con 25 operazioni, Ancona con 20, Ascoli Piceno con 15 e Pesaro Urbino con 10.

