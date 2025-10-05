Maltempo Marche, violenta mareggiata a Pesaro: raffiche sui 70km/h sulla costa | VIDEO

Una violenta mareggiata sta interessando la costa delle Marche, così come tutto l’alto Adriatico, a causa dei forti venti di Bora che soffiano anche oltre i 100km/h a Trieste. Situazione difficile a Pesaro, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Qui le raffiche hanno raggiunto i 60km/h. La boa dell’IRBIM-CNR posizionata al largo di Fano sta registrando in queste ore un moto ondoso in rapido aumento, con onde che hanno già raggiunto 1,5 metri di altezza. A Fano, si registrano raffiche sui 70km/h. La situazione vento dovrebbe cominciare a migliorare gradualmente con lo spostamento del minimo di bassa pressione verso sud.

Maltempo Marche, violenta mareggiata in atto a Pesaro

