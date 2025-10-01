Maltempo Marche, a Fano 76mm in poche ore: emergenza rientrata

È tornata alla normalità la situazione maltempo a Fano (Pesaro e Urbino). Nella terza città delle marche, oggi sono si sono abbattuto oltre 76 millimetri di pioggia in poche ore, pari a circa 3 volte la media delle precipitazioni normali di questo periodo. 85mm sono stati registrati nella zona dell’aeroporto. La grande quantità di pioggia ha creato disagi e messo sotto pressione il sistema fognario e la rete di smaltimento delle acque meteoriche in città. Le principali criticità hanno riguardato viale Pisacane, viale Piceno, via Roma e via Flaminia, dove oggi è stato chiudevo temporaneamente il traffico, così come nei sottopassi di via Anna Frank e via Papini. Disagi si sono registrati anche in località Monte Giove, con la chiusura di una corsia della strada che conduce al Castello Montegiove.

Anche nelle zone dove si erano verificati allagamenti e ostruzioni delle caditoie, i disagi sono stati risolti e la situazione è progressivamente rientrata.

Il Centro operativo comunale (Coc) è stato attivato per gestire l’emergenza, con il monitoraggio costante dei fossi cittadini, del torrente Arzilla e della zona di Ponte Sasso. Sul campo hanno operato i settori lavori pubblici e viabilità del Comune, la Polizia locale, le squadre di Avr, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, garantendo un presidio continuo e interventi tempestivi.

Maltempo, sindaco di Fano: “va risolto con urgenza il dissesto idrogeologico”

“Quando si verificano precipitazioni di questa intensità nessun sistema di caditoie o fognature può assorbire immediatamente una tale quantità d’acqua”, dice il sindaco di Fano, Luca Serfilippi. I disagi registrati nella mattinata sono stati risolti “grazie all’impegno delle squadre operative e alla collaborazione della cittadinanza. Possiamo dire che la situazione è tornata alla normalità e che tutti i tratti stradali interessati dalle chiusure sono stati riaperti”.

“Resta però chiaro che il dissesto idrogeologico e la tenuta del sistema fognario rappresentano un’urgenza non più rinviabile – sottolinea -. Per questo motivo il nostro impegno è di continuare con investimenti e opere per la riduzione del rischio idrogeologico, come già avviato in questo primo anno di mandato”.

