Maltempo Marche, sindaco di Fano: “forti piogge e molti allagamenti, anche nelle case”

“Ci sono state delle violente piogge e questa mattina sono continuate, ci sono stati molti allagamenti in diverse zone della città. La Polizia locale e la Protezione Civile, da questa mattina, con il CB Club Mattei e i Vigili del Fuoco stanno intervenendo non solo sulle strade pubbliche, che in molti casi abbiamo chiuso deviando il traffico, ma anche in alcune abitazioni private che si sono allagate”. Lo dice dal Coc (Centro operativo comunale aperto per il maltempo) a LaPresse il sindaco di Fano (Pesaro e Urbino), Luca Serfilippi. La città infatti è stata colpita da un’ondata di maltempo.

“Stiamo continuamente monitorando la situazione – aggiunge -, il Coc è attivo da questa mattina. Per fortuna sembra che nel pomeriggio le piogge caleranno“. All’Aeroporto di Fano sono caduti finora 85mm di pioggia.

