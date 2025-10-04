Maltempo Marche: attivati i Centri Operativi Comunali a San Benedetto del Tronto e Fano

Un’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per vento forte previsto per domani nelle zone costiere delle Marche e gialla per le aree interno; inoltre si prevede anche un’allerta gialla per mareggiate. Per questo il sindaco di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Antonio Spazzafumo ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) per garantire il coordinamento immediato di tutte le attività legate all’emergenza maltempo annunciata per domani.

Anche a Fano (Pesaro Urbino), il Comune guidato dal sindaco Luca Serfilippi, in via precauzionale, si attiverà dalla mezzanotte di oggi il Coc per garantire un monitoraggio costante della situazione e il coordinamento degli interventi di protezione civile sul territorio. Il Comune raccomanda alla cittadinanza di “prestare massima attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle aree costiere ed esposte; evitare la sosta nei pressi di alberi, impalcature, tettoie o cartelloni pubblicitari; non sostare su moli, scogli o tratti di litorale durante le mareggiate; seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Fano”.

Le previsioni

Secondo le previsioni, il transito di una perturbazione porterà nelle prime ore di domenica un’intensa ventilazione sud-occidentale sulle zone collinari e montane, con vento medio moderato o teso e raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Si intensificherà la ventilazione da nord est in particolare lungo la costa e la prima collina, con velocità media di vento teso o fresco e raffiche fino a burrasca forte o tempesta.

