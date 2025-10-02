Maltempo Marche, eccezionali nevicate fino a 1400 metri in provincia di Macerata

L’afflusso di aria fredda di origine polare dai Balcani verso l’Italia centro-meridionale sta regalando una giornata tipicamente invernale anche se siamo solo ai primi giorni di ottobre, con la prima neve della stagione arrivata ad imbiancare l’Appennino centrale a quote basse per questo periodo dell’anno. Nel pomeriggio, la neve è arrivata ad imbiancare fino ai 1400 metri sull’Appennino marchigiano, come dimostrano le immagini della webcam de La Capannina a Sassotetto, a 1400 metri in provincia di Macerata.

Ma la fase clou dell’irruzione di freddo polare proveniente dalla Russia, tramite i Balcani, è appena iniziata: la prossima sarà una notte da brividi e domani sarà una giornata storica con temperature come in pieno inverno e ulteriori nevicate a quote più basse persino rispetto a quelle già eccezionali di oggi.

