Maltempo Messico, il bilancio dei morti è sempre più pesante. Ed è in arrivo la tempesta Raymond

Dopo le devastanti piogge che hanno causato almeno 31 vittime, la tempesta si avvicina alla Bassa California del Sud, portando rischio di allagamenti e venti fino a 80 km/h

Dopo le forti piogge che hanno devastato gran parte del Messico nelle ultime ore, causando almeno 31 morti e gravi danni in diverse regioni del Paese, le previsioni meteo per sabato 11 ottobre indicano che la tempesta tropicale Raymond si avvicinerà alla punta meridionale della Bassa California del Sud, dove potrebbe toccare terra nel corso della giornata. La sua circolazione causerà intense precipitazioni nelle zone centrali e meridionali della penisola e nelle zone centrali e orientali di Sonora, oltre a piogge molto forti a Chihuahua, Durango, Sinaloa e Nayarit.

Le previsioni

Sono previsti venti da 40 a 80 km/h (da 25 a 50 mph) sulle coste della Bassa California del Sud, Sinaloa, Nayarit, Sonora e Jalisco, con onde alte da 2,5 a 3,5 metri. Contemporaneamente, un fronte freddo si avvicinerà e penetrerà nella Bassa California settentrionale, rafforzando le condizioni per la pioggia nel nord-ovest del Paese.

