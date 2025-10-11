Disastro in Messico: le piogge torrenziali causano 28 vittime e migliaia di sfollati

Le inondazioni causate dalle forti piogge nel Messico centrale e sudorientale hanno provocato frane, danni a case e autostrade, e almeno 28 morti: è quanto hanno reso noto le autorità. Le strade si sono trasformate in fiumi trascinando via veicoli e sommergendo le case. Il Paese ha schierato 8.700 membri del personale militare per assistere la popolazione. Una delle aree più colpite è stata lo stato centrale di Hidalgo, dove sono stati segnalati 16 decessi, secondo il Segretario degli Interni statale Guillermo Olivares Reyna. Almeno 1.000 case, 59 ospedali e cliniche e 308 scuole hanno subito danni nello stato a causa di frane e fiumi che hanno superato gli argini. Diciassette degli 84 comuni dello Stato erano senza elettricità.

Nello Stato confinante di Puebla, sono morte 9 persone e 13 risultano disperse, secondo il governatore Alejandro Armenta. Ha richiesto l’aiuto del governo federale per salvare 15 persone, inclusi alcuni bambini, che erano rimaste bloccate sui tetti dalle acque alluvionali. Ha stimato che circa 80mila persone siano state colpite dalle forti piogge e ha affermato che un gasdotto è stato danneggiato da una frana.

Nello Stato costiero di Veracruz, sul Golfo, sono morte 2 persone, tra cui un agente di polizia, ha detto la governatrice Rocío Nahle. Circa 5mila case sono state danneggiate e la Marina ha evacuato quasi 900 persone nei rifugi. La città di Poza Rica è stata una delle più colpite dalle inondazioni fluviali. Le autorità hanno interrotto l’elettricità per precauzione.

In precedenza, le autorità nello stato centrale di Queretaro avevano confermato la morte di un bambino rimasto coinvolto in una frana.

Le forti piogge hanno anche causato interruzioni di corrente che hanno colpito oltre 320mila utenti e danni a quasi mille km di strade in 6 Stati.