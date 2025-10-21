Maltempo, nubifragi in Toscana: a Carrara oltre 130 mm in 6 ore, scuole chiuse anche a Massa | VIDEO

“A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. Le squadre della protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti“: è quanto ha affermato il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, fornendo un aggiornamento in merito alla situazione meteo e agli effetti del maltempo che ha colpito la città nelle scorse ore. Proprio “per evitare che il traffico fosse congestionato nelle ore di punta del mattino“, in primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

A Carrara, si legge sul sito del Comune, il sindaco “ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale per tutta la giornata di oggi, martedì 21 ottobre: la chiusura di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) del territorio, compreso l’Accademia di Belle Arti cittadina; sospensione del servizio di trasporto scolastico; sospensione di tutte le manifestazioni e/o attività di intrattenimento e sportive aperte al pubblico svolte all’aperto; chiusura dei parchi pubblici cittadini; chiusura dei musei cittadini, delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; chiusura dei cimiteri comunali; sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su area pubblica; chiusura dei centri Ludicamente e Verde Magico“.

Scuole chiuse anche a Massa. Il sindaco Francesco Persiani ha dichiarato: “La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara, adesso si sta spostando su Massa, e ha riacquistato forza caricandosi sul mare. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti. È da considerarsi sospesa sin d’ora l’attività didattica. Tra poco sarà emessa ordinanza ufficiale“.

“La parte più intensa della perturbazione si sta spostando verso Sud/Est“, riporta il presidente della Regione Eugenio Giani. “Nelle ultime 3 ore piogge moderate e localmente forti hanno interessato le province di Massa Carrara e Lucca con massimi fino a 131 mm caduti in 6 ore a Carrara. Interventi in corso del sistema di Protezione Civile per alcuni allagamenti a Carrara. Prestiamo attenzione e prudenza. Situazione fiumi: Carrione ad Avenza in calo al primo livello di guardia; Versilia a Seravezza al primo livello di guardia“.

