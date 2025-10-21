Maltempo Toscana, violento temporale travolge Carrara: allarme per il fiume Carrione, primi allagamenti e scuole chiuse | VIDEO

Nelle scorse ore la Toscana nordoccidentale è stata colpita da intense precipitazioni, con accumuli pluviometrici superiori ai 100-150 millimetri, soprattutto nel Carrarese. Si segnalano sensibili innalzamenti dei livelli dei fiumi Carrione, Frigido e Versilia. In alto il video diffuso dal consigliere comunale di Carrara, Andrea Tosi, che mostra il livello del Carrione in forte crescita. “Un violento temporale sta colpendo Carrara e tutta la zona fin dalle prime ore della mattina.

Questa è la situazione del fiume Carrione ad Avenza: livelli alti e corrente forte. Viale XX Settembre si presenta allagato in diversi tratti, soprattutto tra il ponte ferroviario e la zona della Centrale. Disagi anche all’ingresso di via Giovan Pietro, ma arrivano segnalazioni di criticità da tutto il territorio comunale. Prestare massima attenzione, evitare spostamenti non urgenti ed evitare tutte le aree a rischio“, ha dichiarato Tosi.

Il Sindaco di Carrara, Serena Arrighi, ha affermato: “A seguito delle forti piogge delle ultime ore il livello del Carrione potrebbe salire in maniera importante con il rischio di esondazione. La protezione civile è allertata e sta monitorando costantemente la situazione, fino a che non sarà passata l’emergenza l’invito è alla massima prudenza e ad allontanarsi dagli argini del torrente. Per segnalazioni 0585-641735“.

Il Sindaco di Carrara ha inoltre comunicato che, a causa del forte maltempo, oggi, martedì 21 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

La furia del fiume Carrione a Carrara

