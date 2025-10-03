Maltempo Puglia, burrasca a Foggia: il sindaco chiude i parchi e il cimitero

Con una ordinanza sindacale urgente, a causa delle fortissime raffiche di vento di burrasca registrate in queste ore, il comune di Foggia ha disposto fino alle 9 di domani, sabato 4 ottobre, salvo eventuali proroghe, la chiusura dei parchi giochi comunali, della villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili. Disposto anche il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, compreso il bosco dell’Incoronata.
L’ordinanza è stata disposta – si legge – per salvaguardare la pubblica incolumità visto il rischio di caduta di alberi ad alto fusto. Si raccomanda di prestare massima attenzione in tutti i luoghi del territorio comunale dove sono presenti questo tipo di alberi.
