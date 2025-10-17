Maltempo Puglia, forti piogge nel Gargano: strade allagate e scuole chiuse

Una pioggia lunga e intensa come non si vedeva da anni sta mettendo in ginocchio il Gargano e la provincia di Foggia. Solo dalla mezzanotte, si registrano 56mm a Borgo Celano, 49mm a Manfredonia, 42mm a San Giovanni Rotondo, 20mm a Vico del Gargano, mentre nella giornata di ieri, giovedì 16 ottobre, erano caduti altri 43mm a Manfredonia, 29mm a Borgo Celano, 23mm a San Giovanni Rotondo, 20mm a Vico del Gargano. Queste piogge hanno trasformato le principali arterie stradali in veri e propri fiumi di fango, provocando allagamenti, disagi alla circolazione e danni alle infrastrutture.

A Manfredonia, si registrano allagamenti in diversi quartieri e il sindaco ha disposto la chiusura di due scuole per infiltrazioni d’acqua. Nel quartiere Croce, la rete elettrica è andata in tilt: continui blackout si sono verificati dalla notte fino alle prime ore del mattino.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, la criticità maggiore riguarda la Strada Provinciale 58, che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, chiusa al traffico dopo che l’acqua ha invaso la carreggiata trascinando detriti e terra.

Allagamenti anche sulla Strada Comunale 13, in località Pedicagnola, dove un tubo dell’acqua, prima ricoperto da materiale stabilizzante, è stato scoperto e danneggiato dalla forza dell’acqua piovana, rendendo il tratto estremamente pericoloso. Dalle 12 una pattuglia della Polizia locale di San Giovanni Rotondo sta monitorando la situazione, segnalando fango e smottamenti anche sulla direttrice verso Foggia, dove si valuta una possibile chiusura parziale per le pessime condizioni del fondo stradale.

Le squadre tecniche comunali e provinciali sono al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza, ma le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza ed evitare le zone interessate.

Allerta Meteo in Puglia

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato una nuova allerta per 12 ore: arancione per rischio idrogeologico e temporali sulla Puglia Centrale Adriatica; gialla sul resto della regione. Le previsioni parlano ancora di rovesci e temporali anche persistenti, con quantitativi moderati sulle coste adriatiche centrali e fenomeni sparsi sul resto del territorio. “Prestare la massima attenzione – avverte la Protezione Civile – una forte cella temporalesca si rigenera in mare e continua a colpire il Gargano sud”.

