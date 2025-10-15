Maltempo Sardegna, forte temporale a Cagliari: allagata la parte bassa di Pirri

Giornata di forte maltempo in Sardegna, con allagamenti segnalati in diverse zone, da Olbia a Cagliari. Alcune zone del capoluogo sono state invase dall’acqua che è continuata a cadere per circa mezz’ora. In particolare nella parte bassa di Pirri alcune strade sono state allagate. La Protezione Civile del comune di Cagliari, con uno specifico avviso, ha reso noto anche un elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; Via Ampere.

“Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da eventuali allagamenti”, fa sapere la Protezione Civile.

