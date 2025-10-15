Maltempo Sardegna, Olbia allagata dopo forti piogge: task force soccorsi | FOTO

Dalle prime ore dell’alba, la città di Olbia è colpita da forti precipitazioni. I quasi 70mm di pioggia caduti finora hanno determinato strade e sottopassi allagati, con persone bloccate all’interno delle abitazioni e delle attività commerciali, oltre ad allagamenti di seminterrati e piani terra e dissesti statici di elementi costruttivi. Per far fronte alle numerose richieste di intervento, il comando di Sassari ha inviato in città il funzionario di guardia per coordinare le attività di soccorso a terra, mentre il comandante Antonio Giordano sta sorvolando le aree colpite con l’elicottero dei Vigili del Fuoco partito dalla base di Alghero Fertilia. Sul posto, oltre alle squadre di Olbia, stanno operando i Vigili del Fuoco di Arzachena, Ozieri e Siniscola (Comando di Nuoro), più squadre di sommozzatori e soccorso acquatico dalla sede centrale.

