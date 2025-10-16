Maltempo Sardegna, temporali nel sud: nuovo nubifragio a Cagliari

Dopo gli allagamenti e i disagi della giornata di ieri, anche oggi il Cagliaritano è alle prese con il maltempo. Un nuovo forte temporale sta colpendo l’area di Cagliari, dove è in corso un nubifragio. Già caduti 5mm di pioggia a Cagliari e Sinnai. Altri rovesci e temporali sono in atto sui settori meridionali della Sardegna, con 10mm caduti finora a Chia, 7mm a Santadi, 4mm a Domus de Maria.

