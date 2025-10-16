Maltempo Sicilia, auto impantanate in diversi comuni del Catanese

La pioggia che si è abbattuta soprattutto nelle prime ore della mattinata a Catania e provincia ha causato non pochi problemi alla circolazione stradale, con auto rimaste impantanate. Secondo quanto riferito dalla Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, diverse auto hanno avuto problemi nel funzionamento a causa dell’acqua alta ad Acireale, Riposto e Vizzini e alcuni interventi sono ancora in corso. Per fortuna quanto accaduto non ha però causato gravi conseguenze.

La situazione più critica si è avuta a poca distanza, nella zona di Forza d’Agrò, nel Messinese, interessata da un’alluvione lampo nella notte, che ha causato frane e crolli.

