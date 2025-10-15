Maltempo Sicilia, dispersa da 15 giorni a Favara: la decisione sul prosieguo delle ricerche

Proseguiranno le ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa a Favara (Agrigento) da 15 giorni dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua durante un nubifragio. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per fare il punto sulla situazione. Le operazioni continueranno compatibilmente con le condizioni meteo, garantendo la piena sicurezza dei soccorritori. Il maltempo ha già condizionato le ricerche nelle ultime ore e nelle prossime giornate sono previste nuove perturbazioni e forti venti su gran parte della provincia.

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani. Il Comitato valuterà l’evoluzione delle condizioni atmosferiche prima di definire ulteriori interventi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.