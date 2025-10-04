Maltempo Sicilia, donna dispersa a Favara: “è stata trovata viva”, una fake news fa esplodere il caos

“L’hanno trovata viva, l’hanno trovata viva“. È la voce girata nella tarda mattinata a Favara mentre erano ancora in corso le ricerche della 38enne travolta quattro giorni fa dalla piena d’acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito il paese dell’Agrigentino. Ma era soltanto una fake news amplificata dai social media. Sono le 12:15 quando a Favara inizia, con insistenza, a circolare questa voce. Qualcuno dice di avere sentito gridare dal canalone dove sarebbe stata portata dall’acqua. Le catene che chiudevano le grate del collettore fognario sono state subito tranciate. Piazza Della Libertà, a Favara, all’improvviso è entrata nel caos. Dentro il collettore sono entrati personale sanitario e soccorritori, ma della donna nessuna traccia, come confermato poi da Vigili del Fuoco e Polizia.

Alcuni familiari della donna dispersa sono stati colti da malore e sono stati soccorsi da personale del 118. Ad innescare la fake news, frutto dell’apprensione e delle fortissime speranze nutrite a Favara, un video rimbalzato fra chat e social in cui si vedono pattuglie delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco percorrere una strada a velocità.

Identificata l’autrice della telefonata: probabile denuncia

“C’è Marianna Bello, parla con un uomo e sta bene”. Questa, grosso modo, la segnalazione arrivata telefonicamente al numero unico d’emergenza, il 112. E da quell’esatto momento a Favara è scoppiato il caos, credendo nel miracolo in cui tutti speravano. La corsa delle pattuglie dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco riprese con un telefono cellulare a molti hanno dato la conferma. Ma i militari dell’Arma e i soccorritori stavano, semplicemente, andando a riscontrare e verificare quella che era una segnalazione e che si è rivelata del tutto falsa.

La donna, autrice della telefonata al 112, è stata identificata dal funzionario della Polizia di Stato, di turno per il servizio di ordine pubblico: è stata già convocata in questura e quasi sicuramente verrà denunciata alla procura per “procurato allarme”.

