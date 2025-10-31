Maltempo Sicilia, piogge anche nel Catanese: accumuli di quasi 50mm

Nemmeno il settore etneo è stato risparmiato dal maltempo che oggi ha colpito la Sicilia, facendo sentire i suoi effetti più forti soprattutto nel Siracusano, dove le piogge torrenziali hanno causato allagamenti e chiusure di strade. Nel Catanese, invece, la pioggia è stata più contenuta. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore nella provincia segnaliamo: 45mm a Maniace, 35mm ad Aci Castello, 31mm a Sferro, 27mm a San Gregorio, Linera, 24mm a Catania, Lavinaio, 23mm ad Acireale, Aci San Filippo, 22mm a Maletto, 19mm a Piedimonte Etneo. È stato un pomeriggio di pioggia anche a Zafferana Etnea, come ci segnala Antonella Infanta.

