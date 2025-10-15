Maltempo Sicilia: violento sistema temporalesco MCS tra Pantelleria e la costa occidentale

Un intenso sistema convettivo a mesoscala (MCS) si è sviluppato tra Pantelleria e la Sicilia occidentale, portando con sé una fase di maltempo severo caratterizzata da temporali violenti, forti piogge e rischio di fenomeni estremi. Le immagini satellitari e radar evidenziano un vasto sistema temporalesco organizzato nel Canale di Sicilia, con celle particolarmente attive nel settore compreso tra Pantelleria, Mazara del Vallo e Ribera. Il cuore del sistema, ben visibile dalle immagini satellitari ad alta risoluzione, mostra imponenti nubi convettive sviluppate verticalmente, con sommità ghiacciate che indicano la presenza di forti correnti ascensionali e precipitazioni intense. Le tonalità rosso-arancione rappresentano le aree più fredde e attive, dove i temporali raggiungono la massima energia, mentre le sfumature blu ai margini segnalano le zone di decadimento del sistema.

La configurazione osservata è tipica dei sistemi convettivi mediterranei autunnali, generati dal contrasto tra aria fredda in quota e temperature elevate del mare, che in questa stagione superano ancora i 23–24°C. Tale differenza termica crea un forte gradiente di instabilità atmosferica, capace di innescare celle temporalesche autorigeneranti e organizzate, spesso responsabili di nubifragi improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento.

L’evoluzione del sistema suggerisce la presenza di un ciclone sul Canale di Sicilia, elementi che alimentano la convezione e ne favoriscono la persistenza. Le correnti sudoccidentali trasportano l’umidità dal mare verso la costa, dove l’interazione con i rilievi siciliani intensifica ulteriormente le precipitazioni.

Eventi di questo tipo rappresentano una delle principali insidie del clima autunnale mediterraneo: il mare caldo agisce come serbatoio di energia, mentre le correnti fredde in quota attivano processi convettivi intensi e localizzati. Pantelleria e la costa trapanese rientrano così tra le aree più esposte, con possibili disagi dovuti ad allagamenti, esondazioni e caduta di grandine.

