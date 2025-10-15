Maltempo Sicilia, violento temporale nel Trapanese: allagamenti a Marsala

Sicilia nella morsa dei temporali, che da ovest stanno avanzando verso est. La causa è un vasto MCS, un sistema convettivo a mesoscala, che si è formato tra Pantelleria e la costa occidentale, causando nubifragi. Gli effetti sono evidenti a Marsala, nel Trapanese, dove si registrano 54mm di pioggia e si segnalano importanti disagi alla viabilità urbana. La pioggia abbondante ha causato allagamenti in via Mazara, nella zona del Porto, in via Salemi e soprattutto nel sottopassaggio di Corso Gramsci che si è completamente allagato, con molte auto rimaste bloccate.

