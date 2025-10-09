Maltempo Spagna, allerta meteo rossa per piogge torrenziali sulla costa di Alicante: “pericolo straordinario”

L’Agenzia Meteorologica Nazionale Spagnola (AEMET) ha emesso un’allerta meteo rossa per piogge torrenziali sulla costa di Alicante, nel sud-est della Spagna, colpita da alluvioni mortali lo scorso anno, avvertendo di “pericolo straordinario” a partire da venerdì 10 ottobre. L’AEMET ha dichiarato che l’allerta rossa sarà in vigore dalle 10 di venerdì nella provincia di Alicante e nella vicina regione di Murcia. “Pericolo straordinario. Possono verificarsi inondazioni e piene improvvise. Seguire le indicazioni della Protezione Civile“, ha scritto l’agenzia su X. Le precipitazioni potrebbero superare i 140 millimetri in 12 ore, in particolare nella regione di Valencia.

Forti piogge avevano già colpito la regione e le Isole Baleari a fine settembre, chiudendo scuole e università, interrompendo il trasporto ferroviario e stradale e causando inondazioni localizzate.

Il disastro dell’alluvione di ottobre 2024

Nell’ottobre 2024, devastanti inondazioni in un’altra parte di questa regione, vicino a Valencia, situata circa 170km a nord, hanno causato oltre 230 vittime, il peggior disastro di questo tipo in Spagna da decenni.

Queste inondazioni sono state causate da piogge estremamente intense, causate da una “goccia fredda” (una depressione isolata d’alta quota, piuttosto comune in autunno sulla costa mediterranea spagnola), i cui effetti sono aggravati dai cambiamenti climatici e dalla significativa urbanizzazione nelle aree colpite. Il disastro ha suscitato l’ira delle vittime, che hanno criticato la gestione dell’allerta e degli sforzi di soccorso, nel mezzo di una disputa tra il governo centrale di sinistra e le autorità regionali di destra sulle rispettive responsabilità in queste aree. Da allora, i residenti hanno regolarmente manifestato per criticare il governo regionale per non averli avvisati con sufficiente anticipo del pericolo di piogge torrenziali.