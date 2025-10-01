Maltempo Spagna: ancora gravi disagi a Ibiza, 3 feriti e scuole chiuse

A Ibiza il maltempo ha provocato gravi disagi: almeno 3 persone sono rimaste ferite, numerose strade risultano ancora chiuse o parzialmente inagibili, turisti sono stati evacuati e diversi edifici e negozi sono finiti sott’acqua. I media locali parlano di diluvio record, tra i più intensi degli ultimi decenni. Problemi, seppur meno gravi, si sono registrati anche a Formentera. Questa mattina le piogge si sono fermate, ma la situazione resta complessa. Le autorità stanno valutando i danni e coordinando gli interventi, in particolare sulla viabilità: la strada che conduce all’aeroporto di Ibiza è ancora parzialmente chiusa per l’allagamento di un tunnel. Durante la notte sono intervenuti i militari dell’Unità di emergenza (UME), inviati dal governo delle Baleari.

La priorità è riportare Ibiza e Formentera alla normalità, ha dichiarato la governatrice Marga Prohens, sottolineando che in alcune aree si sono registrati accumuli di pioggia superiori ai 200 mm. Anche il premier spagnolo Pedro Sánchez, attraverso X, ha invitato i cittadini alla prudenza. In via precauzionale, tutte le scuole delle 2 isole sono rimaste chiuse oggi.