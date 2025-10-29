Maltempo Spagna: diluvio storico causa inondazioni a Siviglia, danni nella provincia di Huelva | VIDEO

Dopo un ottobre molto più secco e caldo del solito, l’allerta meteo arancione emessa per Siviglia, in Spagna, questo mercoledì ha certamente soddisfatto le aspettative, regalando una giornata di piogge torrenziali e raffiche di vento che hanno allagato strade, case, scantinati, attività commerciali e sottopassi; un caos totale in termini di traffico e caduta di rami e alberi. La nota positiva, tuttavia, è che questa tempesta non ha causato feriti gravi. Secondo l’azienda idrica metropolitana Emasesa, tra mezzanotte e le 15:00, Siviglia ha ricevuto fino a 115mm di pioggia e, in certi momenti, 25mm in una sola ora. L’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha registrato 99,5mm presso la sua stazione dell’aeroporto di San Pablo, con il valore più alto della giornata registrato ad Aznalcázar, pari a 107mm.

Questo mercoledì sarebbe, in ogni caso, il giorno più piovoso dell’anno, dato che il record ufficiale riconosciuto dall’AEMET a Siviglia è fissato a 109mm, una lettura effettuata il 2 novembre 1997. Nonostante questa differenza di valori tra Emasesa e AEMET, il Comune di Siviglia ha confermato che si è trattato di una giornata da record in termini di precipitazioni. Per dare un’idea di cosa rappresentino queste cifre, basti dire che la piovosità media annua registrata a Siviglia in un anno idrologico convenzionale è di circa 539mm. Pertanto, in un solo giorno è caduto circa il 20% di quanto sarebbe stato ricevuto in un intero anno idrologico convenzionale.

L’impatto sulla città

Tanta acqua ha ovviamente avuto il suo impatto, sconvolgendo completamente la routine di una città e di un’area metropolitana già abituate alla siccità. Sebbene l’AEMET avesse già diramato un’allerta arancione per forti piogge e forti venti, e il Comune di Siviglia, come altri comuni della provincia, avesse attivato la fase di pre-emergenza del suo piano di emergenza territoriale, chiudendo parchi, giardini e il cimitero, nessuna misura preventiva avrebbe potuto resistere a una quantità d’acqua così massiccia.

Secondo fonti del servizio di emergenza 112 in Andalusia, le precipitazioni più intense nelle prime ore del mattino si sono concentrate a Dos Hermanas e Alcalá de Guadaíra, causando allagamenti di strade, scantinati e pianterreni, nonché la caduta di alberi, rami e cornicioni, sebbene non siano stati segnalati incidenti gravi.

Nelle prime ore del mattino, la tempesta ha colpito in particolare i comuni della regione di Aljarafe, in particolare Camas, San Juan de Aznalfarache, Pilas, Umbrete, Villanueva del Ariscal e Santiponce, anche in questo caso senza incidenti di rilievo. A mezzogiorno, la tempesta aveva ormai raggiunto Siviglia e, alle 15:00, erano stati segnalati più di 600 incidenti, per lo più all’interno della città stessa. Tra questi, allagamenti di scantinati e locali commerciali, caduta di rami, alberi e cornicioni e problemi simili, con un impatto significativo sulle attività della giornata.

A Siviglia, gli incidenti hanno causato notevoli allagamenti in strade come Avenida Reyes Católicos, Calle Alfonso XII, Calle Gravina, Calle López de Gomara, Calle Alcalde Manuel del Valle, Avenida Flota de Indias, nella zona del Torneo Business Park, in numerose strade di Cerro del Águila, El Porvenir e in altre zone della città.

Anche la chiusura di 74 semafori ha contribuito alla situazione, causando ulteriori ingorghi oltre alla congestione abituale di Siviglia. La A-92 è stata completamente chiusa al chilometro 87, nel comune di Alcalá de Guadaíra, in un giorno in cui le autorità avevano consigliato di limitare l’uso dei veicoli privati ​​agli spostamenti strettamente essenziali. La Polizia locale ha gestito quasi 60 incidenti stradali, su un totale di 228 incidenti causati dalla tempesta in città.

La metropolitana ha dovuto sospendere il servizio ferroviario tra le stazioni di Amate e La Plata, dividendolo di fatto in due tratte. Anche le linee ferroviarie suburbane C5 e C2 e la linea C1 tra Siviglia e Lora del Río sono state sospese, così come tutti i servizi ferroviari tra Siviglia e Huelva, un duro colpo per la mobilità.

Questa situazione ha anche causato la mancanza di taxi disponibili presso la stazione ferroviaria di Santa Justa, nonché il collasso di servizi di trasporto pubblico come gli autobus Tussam e la sospensione di altri servizi a causa di vari problemi.

Anche il primo giorno del Salone dell’Automobile di Siviglia è stato annullato, a causa di inondazioni e altri incidenti che hanno colpito anche la zona est di Siviglia.

Nel frattempo, l’Università di Siviglia, l’Università Pablo de Olavide (UPO) e l’Università CEU Fernando III hanno annunciato la sospensione delle lezioni, mentre l’Università Loyola ha trasferito le sue attività accademiche online.

Verso le 16:00, dopo aver già disposto la chiusura dei suoi impianti sportivi comunali, il Consiglio Comunale di Siviglia ha innalzato il livello di allerta del suo piano di emergenza territoriale al livello uno. Le autorità hanno ripetutamente sottolineato la necessità di estrema cautela e hanno esortato i residenti a limitare l’uso dei veicoli privati ​​ai soli spostamenti essenziali.

Nella provincia, si sono verificate anche chiusure stradali sulla A-474, a Bollullos de la Mitación, sulla A-373, al chilometro 6, che collega Sanlúcar e Aznalcázar, e a Puebla de Cazalla, sulla A-380, a seguito di un incidente.

Ayamonte, uno dei comuni più colpiti in provincia di Huelva

Le intense piogge che si sono abbattute sulla provincia di Huelva, in Andalusia, stanno causando inondazioni e incidenti di varia gravità in diversi comuni. Finora, una persona è rimasta ferita a Gibraleón. Secondo il Servizio di Emergenza 112 dell’Andalusia, il crollo di una struttura a terrazza in Calle Juan XXIII ha causato il ferimento di una persona, la cui identità non è stata resa nota. A Villablanca, due persone sono rimaste intrappolate in un’abitazione e la scuola Juan Ramón Jiménez di Cartaya è stata allagata.

Dall’inizio della tempesta, il 112 ha ricevuto più di 150 chiamate in Andalusia, circa 50 delle quali provenienti dalla provincia di Huelva. Due dei comuni più colpiti dalle piogge nelle ultime ore sono stati Ayamonte e Isla Cristina, che hanno attivato i loro Piani di Emergenza. Ad Ayamonte, il tetto della scuola elementare Padre Jesús è crollato e le lezioni sono state sospese. Inoltre, l’acqua ha raggiunto il centro medico locale e diverse auto sono rimaste bloccate.

Maltempo Spagna, inondazioni colpiscono Ayamonte, in Andalusia

Tromba marina causa danni a Isla Cristina

Isla Cristina ha registrato numerosi incidenti a causa di una tromba marina che ha attraversato il comune questa mattina, causando il crollo di muri e alberi e l’allagamento di strade e abitazioni. Lo ha confermato il sindaco Jenaro Orta, durante un’intervista alla radio locale, riportata da Europa Press. Ha spiegato che a partire dalle 8:00 del mattino si è verificato “un aumento delle precipitazioni accompagnato da una tromba marina, che ha causato numerosi incidenti”.

Ha dichiarato che il piano di emergenza è stato attivato e che è in costante contatto con la Delegazione del Governo Regionale, oltre che con “tutto il personale del Comune impegnato nella gestione della situazione”. Ha anche ricordato che Isla Cristina è stata colpita da un’altra tromba marina esattamente un anno fa.

Tuttavia, non è ancora stato stilato un elenco completo degli incidenti, ma muri, alberi e pannelli solari sono crollati e diversi impianti sportivi e scuole sono stati colpiti. Ciò che preoccupa di più sono le abitazioni, poiché alcune sono state allagate, ma i Vigili del Fuoco e il personale del municipio stanno lavorando per pompare fuori l’acqua. Il sindaco ha osservato che non ci sono stati feriti.