Maltempo Spagna, esplosione in mezzo alla rotonda: ecco il suono di un violento fulmine a Rojales | VIDEO

Il passaggio della DANA “Alice” nella Comunità Valenciana, nella Spagna sudorientale, sta lasciando immagini impressionanti. Oltre alle inondazioni e ai corsi d’acqua in piena in alcune zone della provincia meridionale di Alicante, la grave instabilità atmosferica porta con sé anche una forte attività elettrica. I nubifragi sono accompagnati da fulmini e molti di essi colpiscono il suolo con un rumore assordante. È il caso di quello che ha colpito il cuore di Rojales. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, l’impatto di un fulmine tra nube e terra ha causato un’esplosione in una delle rotonde della città.

L’energia sprigionata dal fulmine ha generato un lampo nel mezzo del temporale, che ha scaricato circa 70mm di pioggia.

Il caso di Rojales non è stato isolato. Nelle ultime ore, centinaia di fulmini si sono verificati sia sulla terraferma che in mare nelle province di Alicante e Valencia. Ieri sera, un temporale ha illuminato i cieli di Valencia e della sua area metropolitana, con centinaia di fulmini intranuvolosi (quelli che non raggiungono il suolo) che hanno lasciato immagini suggestive.

La regione di Vega Baja, in stato di allerta meteo rossa, sta concentrando le precipitazioni più intense lungo la costa, causando problemi su diverse strade che rimangono chiuse al traffico.