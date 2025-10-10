Maltempo Spagna, non è finita: forte cellula temporalesca in avvicinamento a Murcia e Cartagena

La Spagna sudorientale resta nella morsa della DANA “Alice”, già responsabile di piogge torrenziali e allagamenti nella regione di Murcia, con conseguenti impatti sulla popolazione. Si registrano, infatti, evacuazioni e scuole chiuse a Cartagena, oltre a chiusure di strade. Ma il maltempo continua in questa zona della Spagna posta sotto allerta meteo rossa proprio a causa del pericolo rappresentato dalle piogge torrenziali. Nei prossimi minuti, sussiste la minaccia di una cellula temporalesca più organizzata e molto piovosa in avvicinamento da sud di Alicante, che potrebbe raggiungere Murcia e Cartagena. In arrivo, dunque, ulteriori forti piogge in una zona che ne ha già ricevute molte e che è già alle prese con gli allagamenti: la situazione resta critica.