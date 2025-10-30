Maltempo Toscana, a Pistoia “isolate da una frana due frazioni montane”

Le principali criticità “stanno rientrando, ma ci sono stati picchi molto importanti sul livello dei fiumi, che hanno raggiunto parametri da emergenza rossa”. Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, facendo il punto con i giornalisti sulla situazione degli allagamenti che hanno interessato il comune di Pistoia e zone limitrofe. “La situazione più critica in questo momento è a Pracchia e Orsigna (entrambe frazioni montane del comune di Pistoia) – ha aggiunto -, dove una frana ha interrotto la viabilità di una strada provinciale. In questo momento le due frazioni sono isolate, ma è presente la Protezione Civile e una ditta si sta recando sul posto per effettuare gli interventi di somma urgenza”.

Allagamenti anche in prossimità dei comuni di Agliana e di Quarrata, sempre nel Pistoiese. “In particolare – sottolinea ancora Tomasi – nella zona di Chiazzano e Case Nuove di Masiano, ma lì la situazione è sotto controllo“. Stessa cosa per l’Ombrone, che fino al tardo pomeriggio è stato sopra il terzo livello di guardia, “ma al momento – spiega ancora il sindaco – si sta abbassando”.

Rimane la raccomandazione di “ridurre al minimo gli spostamenti – conclude Tomasi -, effettuarli solo se strettamente necessari e soprattutto fare attenzione alle strade vicine ai corsi d’acqua, perché se dovesse rimettersi a piovere, bisogna stare molto attenti”.

