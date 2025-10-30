Maltempo Toscana: esondato il Brana a Pistoia, allagamenti in provincia | FOTO e VIDEO

“Precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale della Toscana. Al momento le precipitazioni più intense interessano le zone settentrionali della provincia di Pisa, le province di Pistoia e Prato dove sono in corso interventi del sistema regionale di Protezione Civile”. Lo rende noto sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, fornendo un aggiornamento sulla situazione maltempo che sta colpendo la regione. Giani informa anche sulla situazione dei fiumi:

Brana ad Agliana al terzo livello con sistema di Protezione Civile a presidio lungo il tratto

ad Agliana al terzo livello con sistema di Protezione Civile a presidio lungo il tratto Ombrone Pistoiese a Pontelungo in calo al secondo livello

a Pontelungo in calo al secondo livello Ombrone Pistoiese a Ponte alle Vanne al secondo livello

a Ponte alle Vanne al secondo livello Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano al primo livello

a Poggio a Caiano al primo livello Stella a Quarrata al secondo livello

a Quarrata al secondo livello Reno a Pracchia sopra il primo livello in calo

a Pracchia sopra il primo livello in calo Bisenzio a Gamberame al primo livello

a Gamberame al primo livello Fosso Reale a Campi Bisenzio al primo livello

a Campi Bisenzio al primo livello Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.

Allagamenti nel Pistoiese: Brana esondato a Pistoia

Allagamenti sono segnalati in diversi centri del Pistoiese a causa delle forti piogge. A Pistoia, esondato il torrente Brana a Via di Chiazzano. A Pistoia Città, passata la piena dell’Ombrone, ora in direzione Poggio a Caiano. Inoltre, il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, comunica l’evacuazione della scuola locale di Badia a causa dell’incremento del livello del Torrente Brana. “Con la Protezione Civile stiamo intervenendo sul territorio. Al momento il livello dell’Ombrone Pistoiese a Pontelungo ha superato il terzo livello ma è in decrescita“, mentre “il livello della Brana invece è ancora in salita” e ha tracimato in via dei Campisanti e a Badia, “dove stiamo evacuando la locale scuola“, scrive il sindaco sui social, aggiungendo che la Brana ha raggiunto a Ponte dei Gelli, nel vicino comune di Agliana, un’altezza di 3 metri e 26.

“Da alcune ore una pioggia di intensità straordinaria sta cadendo nella nostra area – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore alla Protezione Civile del Comune di Pistoia -. Nelle zone montane del Comune di Pistoia si sta battendo il record trentennale con cumulate ormai superiori ai 200mm. I fiumi principali hanno superato tutti il primo ed il secondo livello di guardia e il fenomeno non sembra destinato ad attenuarsi a breve. Le zone basse del Comune si stanno progressivamente allagando e presto alcune strade diventeranno percorribili con estrema difficoltà. Si raccomanda estrema prudenza e limitazione per gli spostamenti non indispensabili”.

Auto bloccate sulle strade e frane in Appennino

Molti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito stamattina anche l’area della Valdinievole. In particolare, sono state recuperate due persone rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto, sotto due diversi cavalcavia dell’autostrada Firenze-Mare: uno a Montecatini Terme e uno a Buggiano. In entrambi i casi le auto sono rimaste bloccate a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua. Le due persone sono state messe in salvo dal personale dei Vigili del Fuoco, che ha poi provveduto a mettere anche in sicurezza la zona.

Autolinee Toscane informa che, a causa del maltempo, si sono registrate varie frane nel Pistoiese, soprattutto in Appennino, con disagi alla circolazione. Nella prima mattinata si sono verificate due frane che hanno interrotto il servizio a Pracchia e a Popiglio. Nel primo pomeriggio, a causa dell’allagamento di alcuni sottopassi, tutte le corse scolastiche in servizio in tutta la provincia pistoiese hanno subito forti rallentamenti e ritardi. Per lo stesso motivo un bus che faceva servizio sulla linea 78S a Bottegone si è dovuto fermare ed è rimasto bloccato, senza passeggeri a bordo, per l’impossibilità di proseguire in una strada allagata. Infine una frana a Porretta, a Casa Cardella, avvenuta sempre nel primo pomeriggio, ha costretto la linea 56 a non effettuare le fermate al centro di Porretta.

Prudenza a Livorno

Intanto, in vista di un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, la Protezione Civile del Comune di Livorno ha invitato le scuole a consigliare le famiglie in via precauzionale, per chi può, di anticipare il ritiro dei ragazzi che abitualmente hanno il rientro pomeridiano. I temporali più forti del previsto, ben oltre quanto prevedibili con un’allerta gialla, hanno causato problemi alla circolazione stradale questa mattina in molte zone della città.

Maltempo Toscana, forti piogge nel Pistoiese: il Torrente Brana a Pistoia

Maltempo Toscana, allagamenti anche a Monsummano Terme (PT)

Maltempo Toscana, allagamenti a Masotti, nel Pistoiese

Maltempo Toscana, la situazione dell'Ombrone Pistoiese a Pistoia

