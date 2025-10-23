Maltempo Toscana, alberi caduti nel Fiorentino: decine di interventi

Raffiche di vento e piogge intense hanno messo a dura prova la provincia di Firenze per tutta la giornata di oggi. Dalle 8 del mattino, i Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in 35 interventi, la maggior parte dei quali per alberi caduti e rami pericolanti lungo le strade e nei centri abitati. Con il peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, la macchina dei soccorsi è stata potenziata: alle 19 una squadra del distaccamento di Empoli, dotata di automezzo tridimensionale, è partita in supporto al comando di Lucca per fronteggiare le emergenze legate al maltempo nella zona di Viareggio. A rinforzare le operazioni anche personale proveniente dal comando di Arezzo.

La situazione rimane sotto monitoraggio costante, mentre la Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.