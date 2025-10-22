Maltempo Toscana, piogge intense tra Livornese e Pisano: 40mm in un’ora a Rosignano

Nuova giornata all’insegna del maltempo in Toscana: si registrano infatti precipitazioni intense soprattutto sulla costa, tra Livornese e Pisano, con 40mm in un’ora caduti a Rosignano. “Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, localmente intense in particolare sulle province di Livorno e Pisa. I fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento e non sono registrate criticità“, spiega in un aggiornamento meteo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Le precipitazioni quindi proseguiranno con una breve pausa a metà giornata: nel tardo pomeriggio-sera è prevista una nuova intensificazione dei fenomeni.

