Maltempo, tragedia nel Brindisino: individuato il corpo del 63enne disperso a Ostuni

Ritrovato il corpo senza vita di Oronzo Epifani: era disperso da ieri a Ostuni, in provincia di Brindisi, a seguito del nubifragio

maltempo ostuni recuperata auto disperso

Individuato dai vigili del fuoco il corpo del 63enne disperso nelle campagne di Ostuni, nel Brindisino. Nella notte era stata recuperata l’automobile, travolta da acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito l’area ieri sera. Il cadavere di Oronzo Epifani è stato trovato nel percorso sterrato creato dall’acqua tra le campagne, a poca distanza dalla statale 379 in località Gorgognolo, sul litorale di Ostuni. La salma era coperta dal fango.

Epifani, originario di Ostuni, stava rientrando a casa con la moglie (su auto diverse) quando è stato travolto dalla piena che ha fatto precipitare la sua vettura in una scarpata. La donna era riuscita a salvarsi grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Ultimi approfondimenti di METEO PUGLIA