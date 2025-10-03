Maltempo, tragedia nel Brindisino: individuato il corpo del 63enne disperso a Ostuni

Individuato dai vigili del fuoco il corpo del 63enne disperso nelle campagne di Ostuni, nel Brindisino. Nella notte era stata recuperata l’automobile, travolta da acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito l’area ieri sera. Il cadavere di Oronzo Epifani è stato trovato nel percorso sterrato creato dall’acqua tra le campagne, a poca distanza dalla statale 379 in località Gorgognolo, sul litorale di Ostuni. La salma era coperta dal fango.

Epifani, originario di Ostuni, stava rientrando a casa con la moglie (su auto diverse) quando è stato travolto dalla piena che ha fatto precipitare la sua vettura in una scarpata. La donna era riuscita a salvarsi grazie all’intervento dei vigili del fuoco.