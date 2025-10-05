Maltempo, urto tra due navi a Capri a causa del forte vento

Il forte vento che sferza il Golfo di Napoli continua a provocare disagi nei trasporti marittimi. Questa mattina, una collisione di lieve entità si è verificata tra un traghetto e un aliscafo nel porto di Capri proprio a causa del forte vento. Durante la manovra di avvicinamento alla banchina, la motonave Isola di Vulcano ha deviato a causa di un colpo di vento ed ha avuto un contatto con l’aliscafo Sirius della Snav, che era ormeggiato. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri né per le due unità, pronte a riprendere regolarmente il servizio in mare.

