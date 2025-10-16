Maltempo Venezuela, piogge torrenziali a Barinas: inondazioni e salvataggi | VIDEO

La sera di mercoledì 15 ottobre si è verificata una situazione di emergenza in diversi stati del Venezuela, con il comune di Barinas, nell’omonimo stato, tra i più colpiti dalle piogge torrenziali. Un intenso acquazzone ha causato il rapido straripamento di corsi d’acqua e il collasso di importanti arterie stradali, provocando gravi inondazioni. Vicini e passanti hanno riferito che diverse strade del comune sono state completamente allagate nel giro di pochi minuti. La forza dell’acqua ha trasformato le strade in fiumi, immobilizzando diversi veicoli. Diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto, necessitando di assistenza per essere salvate dalle inondazioni.

La forza dell’acqua ha travolto motociclette e veicoli e, a causa dell’alto livello raggiunto, è penetrata in molte case, causando danni materiali.

Finora non sono state segnalate vittime, ma le autorità della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco si sono immediatamente mobilitati per rispondere alle molteplici richieste di aiuto, dando priorità al soccorso delle persone in pericolo e valutando i danni materiali ad abitazioni e attività commerciali.