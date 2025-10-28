Melissa, paura per i cacciatori di uragani: perso il segnale, cosa sta succedendo | FOTO

L’uragano Melissa sta tenendo con il fiato sospeso la regione dei Caraibi, dove questo mostro di categoria 5 con venti di 295km/h è pronto ad abbattersi, promettendo un disastro di proporzioni enormi. Per un momento, si era temuto il peggio anche per un equipaggio di cacciatori di uragani, impegnato nel monitoraggio della potente tempesta. Sul social network X, è stato possibile seguire le varie fasi dell’attività di ricognizione con il volo AF303 che si è avvicinato alla tempesta e che ha girato nell’occhio per oltre 20 minuti. La preoccupazione è aumentata quando è stato perso il segnale, con la pressione di Melissa che è scesa fino a 892hPa.

Alla fine, i dati hanno mostrato che l’aereo è uscito dalla tempesta in direzione nord-ovest. Probabilmente l’equipaggio stava solo cercando di capire il percorso migliore per uscire, il che è praticamente impossibile quando l’intero occhio è illuminato da una forte turbolenza e fulmini.

Queste missioni, estremamente pericolose, sono essenziali per ottenere dati fondamentali sia sulla forza che sulla struttura di una tempesta, sia per la tempesta attuale che per i modelli futuri.