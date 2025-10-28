Uragano Melissa, crollo della pressione: tempesta sempre più forte e sempre più da record

La pressione di Melissa è quasi senza precedenti: solo due uragani atlantici hanno mai avuto una pressione inferiore

uragano melissa

Secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, l’uragano Melissa ha registrato una pressione al centro di 892hPa. La pressione è un altro dato, oltre alla velocità del vento, che i meteorologi usano per determinare la forza di una tempesta: più bassa è la pressione, più forte è la tempesta. Il calo di pressione di Melissa lo colloca in una rara compagnia. Solo due uragani atlantici hanno mai avuto una pressione inferiore: Wilma, del 2005, con 882hPa e Gilbert, del 1988, con 888hPa. Segue Melissa, che ha raggiunto gli 892hPa, poi Milton, del 2024, con 895hPa, Rita, del 2005, con 895hPa.

I venti sostenuti di Melissa, pari a 295km/h, lo rendono anche il secondo uragano più forte nella storia dell’Atlantico in termini di velocità del vento.

L’uragano Melissa si sta avvicinando alla Giamaica, che a partire dalle 19 italiane sarà sferzata da “venti catastrofici, inondazioni improvvise e mareggiate“, ha avvertito il National Hurricane Center (NHC). Melissa è destinato a diventare il primo uragano di categoria 5 nella storia della Giamaica. L’approdo sull’isola è previsto tra Black River e Treasure Beach, sulla costa meridionale, dove l’altezza delle onde, scatenate dalla tempesta, potrebbe raggiungere tra i 2,7 e i 4,1 metri. La costa nordoccidentale della Giamaica, nei pressi di Montego Bay, potrebbe essere interessata da onde alte tra 1 e 2 metri, mentre sulla costa sudorientale di Cuba si prevedono picchi fino a 3,3 metri. Anche sulle Bahamas e sulle Isole Turks e Caicos sono attese da condizioni meteorologiche avverse, con onde di tempesta fino a 1,8 metri.

Secondo le autorità, almeno sette decessi correlati all’uragano sono stati segnalati finora nei Caraibi: tre in Giamaica, tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana.

L'uragano Melissa colpisce la città di Montego Bay, in Giamaica
Uragano Melissa, gli effetti a Trelawny Parish, in Giamaica

