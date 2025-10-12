Maltempo Spagna, DANA “Alice”: nuove alluvioni a Ibiza, aeroporto chiuso ed evacuazioni

Non c’è tregua per le Baleari. A undici giorni dalle devastanti alluvioni che avevano già colpito la zona di Vila, una nuova DANA – depressione isolata in quota – ribattezzata “Alice” si è abbattuta su Ibiza e Formentera, causando piogge torrenziali e gravi disagi in tutto l’arcipelago. In appena 24 ore si sono registrati oltre 100 mm di pioggia, con temporali autorigeneranti che hanno allagato intere aree urbane e costiere. Il maltempo ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto di Ibiza e la cancellazione di almeno 24 voli, mentre le principali arterie stradali risultano impraticabili per gli allagamenti. Le autorità hanno inviato avvisi di emergenza tramite SMS invitando i cittadini a evitare spostamenti non indispensabili. Diversi quartieri di San Antonio e della capitale Ibiza Town risultano completamente allagati.

Massiccio intervento di soccorsi e militari

La gravità della situazione ha spinto il governo spagnolo a inviare rinforzi dalla penisola. Squadre militari e unità specializzate della Protezione Civile stanno operando sul campo per svuotare abitazioni, ripristinare le vie di comunicazione e fornire assistenza diretta alla popolazione. I vigili del fuoco locali sono intervenuti per decine di soccorsi, comprese evacuazioni da scuole, hotel e case private, già colpite dalle piogge di fine settembre.

Contesto meteorologico e rischio idrogeologico

L’AEMET, l’agenzia meteorologica statale spagnola, conferma che le piogge sono legate alla presenza di una DANA attiva sopra il Mediterraneo occidentale, alimentata da masse d’aria umida e instabile di origine atlantica. L’interazione tra l’aria fredda in quota e le acque ancora calde del mare ha generato precipitazioni torrenziali e temporali stazionari, tipici delle fasi di blocco atmosferico.

Danni e impatti sul turismo

Le località turistiche di Ibiza e Formentera sono tra le più colpite: alberghi e attività commerciali allagati, turisti bloccati negli aeroporti e infrastrutture compromesse. Numerosi blackout elettrici si sono verificati a causa dei fulmini, mentre centinaia di residenti hanno trascorso la notte in centri di accoglienza temporanei. Le autorità locali collaborano ora con la Protezione Civile nazionale per affrontare la fase di emergenza e la successiva ricostruzione.