Maltempo Spagna, piogge torrenziali a Ibiza per la DANA Alice: allagamenti in diverse zone | FOTO

Ibiza è stata nuovamente colpita dalla pioggia. In una sola ora, gli effetti del DANA “Alice” sono stati devastanti, con strade completamente allagate e bloccate, auto e attività commerciali danneggiate nella città di Ibiza, così come a Sant Josep e Santa Eulària. A Sant Antoni, invece, si è registrata una pioggia cumulativa di 100mm fin dalle prime ore di questa mattina. La strada per l’aeroporto è stata chiusa dopo essere stata nuovamente allagata, come successo il 30 settembre. I voli per l’isola sono stati dirottati su altri aeroporti e quasi tutti gli arrivi e le partenze dall’isola sono stati ritardati.

In Avenida Ignasi Wallis, una delle zone più colpite, l’acqua ha raggiunto le ginocchia dei pedoni. Diversi veicoli sono rimasti fermi in mezzo alla strada a causa dei danni causati dall’alluvione. Il quartiere di Es Pratet ha subito le conseguenze peggiori: l’acqua è scesa lungo Avenida de Santa Eulària, come un torrente naturale, dove le moto sono cadute a terra e le fogne sono esplose a causa della pressione. La scena ricordava le inondazioni di appena dieci giorni fa a Ibiza, sebbene un po’ meno intense.

In Calle Pedro Francés, l’acqua ha nuovamente invaso numerose attività commerciali: i danni alle proprietà potrebbero essere ingenti.

Alla periferia della città, il torrente straripante di ses Dones ha causato notevoli ingorghi sul Camí Vell de Sant Mateu. La Polizia è dovuta intervenire per regolare il traffico ed evitare che i veicoli venissero trascinati via dalla corrente che attraversava la strada. Nel comune di Sant Josep, anche le zone di Sant Agustí e Cala de Bou hanno subito le conseguenze della tempesta. Nel giro di pochi minuti, terrazze e strade sono state allagate e molte case di campagna sono state circondate dall’acqua. In diverse case, l’acqua è penetrata all’interno.

Tutto è successo in circa un’ora, ma è stato sufficiente perché numerose zone di Ibiza venissero completamente allagate. Il Comune di Ibiza ha schierato una squadra speciale di pronto intervento, rafforzando le consuete operazioni con altri 20 agenti della Polizia Locale e della Protezione Civile. Sebbene non siano stati segnalati feriti o vittime, diverse strade della città rimangono chiuse al traffico a causa dell’accumulo di acqua, mentre i servizi comunali sono al lavoro fin dall’inizio per pompare l’acqua e ripristinare la circolazione.

Avenidas E-10, Santa Eulària e Ignasi Wallis, così come Calle Pere Francés, sono attualmente chiuse al traffico. Anche aree come l’edificio Brisol e il quartiere di Es Pratet sono state particolarmente colpite, dove le acque alluvionali hanno nuovamente causato danni.

L’allerta della Protezione Civile

La giornata è stata segnata anche da una nuova allerta della Protezione Civile, che alle 17:20 ha inviato un messaggio di emergenza ai cellulari della popolazione di Ibiza e Formentera. Ha invitato alla “massima cautela” di fronte alle forti piogge previste, con chiare istruzioni di evitare spostamenti, tenersi lontani da torrenti, corsi d’acqua o zone alluvionali e cercare riparo ai piani superiori in caso di alluvione.

Questa è la seconda volta nella storia che questo tipo di allerta viene attivato nelle Pitiuse, dopo quella emessa il 30 settembre durante un altro episodio di pioggia torrenziale. L’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha riattivato l’allerta arancione per temporali a Ibiza e Formentera alle 17:00, dopo averla abbassata a gialla per alcune ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In alcune zone sono stati registrati accumuli fino a 40mm in un’ora.

Blackout a Formentera

Anche a Formentera, la tempesta ha causato notevoli interruzioni, in particolare alla fornitura di energia elettrica. Un guasto iniziato nelle prime ore di questa mattina ha lasciato senza corrente ampie zone dell’isola, tra cui Migjorn, Pi des Català, Es Mal Pas, Can Parra ed Es Cap, sebbene sia stato risolto intorno alle 19:21.

Tuttavia, un nuovo incidente segnalato alle 16:18 ha lasciato senza corrente 1.091 utenti della linea La Savina, colpendo zone come S’Estany des Peix, Porto Salè e Cala Saona.

Inoltre, il Camí des Mal Pas è stato una delle zone più colpite dalle forti piogge di questo pomeriggio, con precipitazioni che hanno raggiunto fino a 50mm in un’ora. Secondo quanto riportato da Ràdio Illa, alcuni veicoli sarebbero rimasti bloccati e la strada è rimasta allagata in diversi tratti per oltre due ore.