Maltempo Spagna, alluvioni a sud di Valencia: pioggia record di 100 mm in un’ora, interi quartieri sommersi a Carcaixent | VIDEO

Un violento temporale autorigenerante ha colpito poco fa la zona meridionale della provincia di Valencia, trasformando le strade di Carcaixent in veri e propri fiumi. In appena un’ora sono caduti circa 100 mm di pioggia, mentre il totale giornaliero ha ormai raggiunto i 200 l/m². Si tratta di un evento meteorologico di portata eccezionale, con valori che — per intensità e rapidità — ricordano le grandi alluvioni del 2021, quando in 48 ore si registrarono 271 mm a Jalhay. Per comprendere l’entità di un simile fenomeno, basti pensare che 100 mm in un’ora equivalgono a circa 100 litri d’acqua per metro quadrato: una quantità che i sistemi di drenaggio urbani non sono in grado di gestire. Le reti fognarie, progettate per precipitazioni ordinarie, collassano in pochi minuti, mentre sottopassi, parcheggi e strade si trasformano in bacini d’acqua. Nelle zone rurali o collinari, l’intensità della pioggia provoca frane, erosione del suolo e colate di fango, rendendo il rischio idrogeologico ancora più elevato.

Le conseguenze sul territorio e i rischi per la popolazione

Secondo le autorità locali, numerose abitazioni e attività commerciali sono state invase dall’acqua, mentre i vigili del fuoco stanno operando per soccorrere gli automobilisti bloccati nei sottopassi. Si segnalano interruzioni della viabilità, blackout elettrici e problemi alla rete ferroviaria. Eventi di questo tipo — definiti flash flood o “piene lampo” — si sviluppano in tempi rapidissimi e possono diventare mortali, poiché l’acqua in movimento esercita una forza enorme anche a basse profondità.

Un segnale del nuovo clima mediterraneo

I meteorologi sottolineano che il Mediterraneo occidentale sta vivendo un periodo di forte instabilità atmosferica, con mari molto caldi e aria ricca di umidità, elementi che favoriscono lo sviluppo di temporali autorigeneranti e precipitazioni eccezionali. Questo nuovo episodio alluvionale in Spagna rappresenta l’ennesima conferma di un trend climatico preoccupante: piogge più brevi ma molto più violente, capaci di causare danni estesi in pochissimo tempo.

L’evento di Carcaixent dimostra quanto il cambiamento climatico stia amplificando la frequenza e la gravità degli eventi meteo estremi in area mediterranea, rendendo indispensabili strategie di adattamento e prevenzione sempre più mirate.