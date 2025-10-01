Energia e Meteo, gli esperti: “sarà un inverno molto freddo, stoccaggi di gas per fortuna ai massimi perchè ne servirà tantissimo”

“Siamo all’inizio dell’inverno con il 90% degli stoccaggi di gas pieni, siamo contenti. Lo stoccaggio è un elemento di fondamentale importanza nella gestione dei sistemi energetici del Paese: facciamo il 50% dell’elettricità con il gas, il resto ci arriva dal nucleare francese, dall’idroelettrico e dalle rinnovabili“. Lo ha detto oggi Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, all’Energy Summit 2025. “Il freddo promette bene, credo che quest’anno andremo sopra la media degli ultimi anni in consumi di gas. A maggio-giugno eravamo al 6% sopra gli anni precedenti in consumo di gas. Gli stoccaggi di gas erogano energia per mesi e anni; noi facciamo poca energia sul territorio a parte rinnovabili e idroelettrico“, ha concluso.

“Dei 60 miliardi di metri cubi di gas consumati in Italia ne mettiamo 20 miliardi negli stoccaggi che erogano energia per settimane, mesi e anni” ha aggiunto Scornajenchi sottolineando che “è meglio parlare di integrazione energetica che di transizione“. L’esperto, quindi, prevede un inverno molto freddo, probabilmente anche alla luce delle evidenze meteorologiche di una fine di settembre e adesso un inizio di ottobre con importanti anomalie negative nel nostro Paese.

Sempre oggi, in un’infografica di GEA viene mostrato l’aggiornamento degli stoccaggi di Gas nei Paesi dell’Ue. Secondo la piattaforma Gie Agsi-Aggregated Gas Storage Inventory (aggiornata al 29 settembre), l’Italia sale a quota 92,27%, mentre la media Ue si porta a 82,59%. In testa la Polonia con il 100,56% di riempimento, mentre in ultima posizione c’è la Danimarca, al 49,49% degli stoccaggi. Male anche i Paesi Baltici e Scandinavi e la Germania: tutto il blocco dell’Europa orientale e settentrionale che era molto dipendente dal gas russo.