Meteo Europa sud-orientale: neve a quote bassissime e piogge alluvionali

Un’irruzione di aria fredda artico-continentale ha riportato scenari da pieno inverno nell’Europa sud-orientale. Oggi, 3 ottobre 2025, i Balcani sono interessati da nevicate precoci fino a quote insolitamente basse e da precipitazioni molto abbondanti dove non nevica. L’evento spicca per intensità e precoce tempistica, con impatti già evidenti sulla viabilità e sui centri urbani.

Neve a quote basse: scenari invernali a inizio ottobre La neve è scesa tra 200 e 300 metri in diverse regioni balcaniche, circostanza eccezionale per i primi giorni di ottobre. A Sofia (Bulgaria), circa 550 m s.l.m., sono state segnalate strade imbiancate e accumuli al suolo; in Serbia, la città di Kraljevo (215 m) ha registrato una nevicata significativa, evento raro per altitudine e periodo. Segnalazioni di neve sono giunte anche da Montenegro e Macedonia del Nord, oltre che dalle aree montuose e collinari della Grecia settentrionale. Sofia (BG), 550 m: neve a terra e strade imbiancate.

Kraljevo (SRB) , 215 m: nevicata rilevante , rara per la stagione.

, 215 m: , rara per la stagione. Ulteriori segnalazioni: aree di Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Grecia settentrionale.

Piogge torrenziali altrove: rischio allagamenti e criticità idrauliche Dove non nevica, il sistema ha prodotto piogge intense e persistenti, con accumuli superiori alle medie stagionali. In particolare in Bulgaria sono stati segnalati allagamenti e disagi. La dinamica sinottica vede un vortice depressionario alimentato da aria molto fredda in quota in interazione con un richiamo umido dal Mediterraneo, una configurazione che favorisce instabilità marcata, nevicate a bassa quota e fenomeni alluvionali.

Perché è un evento di rilievo meteorologico La combinazione di freddo precoce, neve a basse quote e piogge estreme colloca questa fase tra le ondate fredde più rilevanti degli ultimi anni sull’area balcanica a inizio autunno. Oltre all’anomalia termica, spicca la rapidità del peggioramento e l’estensione geografica degli effetti, con riflessi su mobilità, servizi e attività quotidiane.