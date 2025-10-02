Meteo, freddo in Alto Adige: a Bolzano via all’accensione dei riscaldamenti in casa

Via all’attivazione degli impianti di riscaldamento a Bolzano a causa dell’arrivo precoce del freddo. A causa delle basse temperature previste anche nei prossimi giorni, con la minima intorno ai +4°C, soprattutto nelle ore mattutine e serali, il sindaco di Bolzano ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento domestici a partire da lunedì 6 ottobre, per un massimo di 7 ore giornaliere. La decisione è stata adottata in deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del Dpr 16 aprile 2013 n. 74, che fissa per la zona climatica E (in cui rientra Bolzano) il periodo di esercizio degli impianti termici tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

L’autorizzazione si fonda inoltre sulle previsioni meteo provinciali che annunciano un generale calo delle temperature e su quanto previsto dall’ordinanza comunale del 7 marzo 2018, che consente l’anticipo o il posticipo dell’accensione del riscaldamento – entro il limite delle 7 ore giornaliere. Il provvedimento riguarda gli impianti di riscaldamento degli edifici siti nel territorio comunale di Bolzano.