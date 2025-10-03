Meteo, neve record a Pristina e Podujevo: il Kosovo vive la più precoce ondata invernale di ottobre

Il Kosovo ha vissuto un evento meteorologico destinato a entrare nella storia: Pristina e Podujevo si sono risvegliate sotto una fitta coltre bianca, con accumuli fino a 10 centimetri. Si tratta della nevicata di ottobre più precoce e intensa mai registrata nella capitale kosovara, superando nettamente i precedenti record, che in passato si erano limitati a pochi centimetri nel 1997, 2003 e 2017.

Le cause atmosferiche dell’evento La nevicata è stata il risultato di una potente irruzione di aria polare che ha travolto i Balcani e parte dell’Europa centrale. Alla base vi era un blocco anticiclonico sull’Europa settentrionale che ha incanalato le masse d’aria gelida verso sud, creando i presupposti per un’ondata di freddo precoce e sorprendente. In Kosovo le temperature sono crollate con minime prossime a +1°C nelle pianure e valori ancora più bassi nelle aree montane, risultando 8–12 gradi sotto la media stagionale.

I meccanismi meteorologici La situazione è stata aggravata dalla presenza di una “goccia fredda” polare, accompagnata da venti nordorientali che hanno intensificato le precipitazioni nevose. L’orografia del territorio ha inoltre influenzato la distribuzione degli accumuli, con differenze marcate tra le zone di pianura e quelle montane nei dintorni di Pristina.

Impatto e significato climatico L’episodio non rappresenta soltanto un’anomalia meteorologica, ma anche un campanello d’allarme sul cambiamento climatico nei Balcani. Le nevicate anticipate hanno causato disagi ai trasporti e alla vita quotidiana, anticipando di fatto l’inverno. Allo stesso tempo, l’evento è diventato un caso di studio per climatologi e meteorologi, che lo osservano come indicatore di possibili mutamenti nelle dinamiche stagionali.